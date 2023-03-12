Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
После похолодания в Украине начнет расти температура воздуха, которая 14 марта кое-где достигнет +15...+17 градусов
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram .
По ее словам, 13 марта антициклон с центром над Черным морем обусловит почти везде в Украине сухую погоду, а на востоке, юге и центре – даже солнечную. На севере без существенных осадков, больше облачности, кроме Сумщины.
В западных областях облачно, на Волыни и в Ривненской области возможен небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня завтра поднимется, ожидается +5...+10 градусов.
В Киеве 13 марта осадки маловероятны. Ночью -1...-3 градуса, днем потеплеет до +7 градусов.
"Во вторник тепла в Украине станет еще больше, в западных областях вероятно до +15...+17 градусов! Кто сегодня замерз и кого огорчил снег, потерпите – завтра-послезавтра будет лучше", - спрогнозировала Наталья Диденко.
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