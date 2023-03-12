Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

12 мартa, 2023 воскресенье
15:24
Общество

После похолодания в Украине начнет расти температура воздуха, которая 14 марта кое-где достигнет +15...+17 градусов

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram .

По ее словам, 13 марта антициклон с центром над Черным морем обусловит почти везде в Украине сухую погоду, а на востоке, юге и центре – даже солнечную. На севере без существенных осадков, больше облачности, кроме Сумщины.

В западных областях облачно, на Волыни и в Ривненской области возможен небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня завтра поднимется, ожидается +5...+10 градусов.

В Киеве 13 марта осадки маловероятны. Ночью -1...-3 градуса, днем потеплеет до +7 градусов.

"Во вторник тепла в Украине станет еще больше, в западных областях вероятно до +15...+17 градусов! Кто сегодня замерз и кого огорчил снег, потерпите – завтра-послезавтра будет лучше", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Сумщина
прогноз погоды
Волинь
Ровенщина
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
Читайте также:
Сергій Кривонос
11 мартa, 2023 суббота
Бахмут нужно было сдавать еще три недели назад, - генерал Кривонос
9 мартa, 2023 четверг
В Болгарии кандидат в депутаты выбросил с балкона мэрии Софии украинский флаг, назвав его "фашистским"
Сергій Кривонос
10 мартa, 2023 пятница
Наступление российских войск еще не началось, - генерал Кривонос
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.05
    Покупка 38.05
    Продажа 38.9
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
12 мартa
16:09
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 17-го тура чемпионата Украины
16:03
OPINION
Алексей Голобуцкий
Вучич хочет стать "европейским Кадыровым для Кремля"
15:30
Россияне шантажируют разработчиков украинской игры S.T.A.L.K.E.R.2 и требуют "извинений перед простыми игроками из РФ и Беларуси"
15:27
Эксклюзив
Россияне уничтожают животных целенаправленно, а в результате войны могут исчезнуть десятки видов, - соучредитель UAnimals
15:03
Швейцария утилизирует 60 ЗРК Rapeir, которые могла бы передать Украине, — СМИ
15:00
"Динамо" победило лидера УПЛ "Днепр-1"
14:45
Инструкторы из РФ, 100 вожаков, по 10 тысяч долларов каждому: в Молдове разоблачили штаб свержения власти
14:41
Эксклюзив
Пока Путин президент, Папы Римского не будет в РФ, - религиовед Филиппович
14:22
В Черном и Азовском морях отсутствуют российские ракетоносители крылатых ракет "Калибр"
14:13
Промоутер подтвердил дату и место боя между Фьюри и Усиком
14:12
Шмыгаль поблагодарил Канаду за запрет импорта алюминия и стали из РФ
14:06
OPINION
Права человека не имеют никакого значения и ценности без того, кто их обеспечит
13:55
Терминалы IBOX возобновили свою работу в Украине: это произошло за три дня
13:38
Оборонный бюджет Украины в 2023 году планируют увеличить на полтриллиона гривен, - нардеп
13:30
Том Хэнкс, Джаред Лето и фильм "Блондинка": названы победители антипремии "Золотая малина"
13:29
Эксклюзив
Власти не пойдут на изменение проевропейского курса в Грузии, - депутат парламента Самнидзе
13:23
Иран
В Иране задержали более 100 подозреваемых по делу об отравлении школьниц
13:03
РФ в дальнейшем обстреливает пограничье Харьковщины, под огнем - районы не менее 7 населенных пунктов, повреждены дома
12:59
Группа TVORCHI не уверена, что сможет попасть на промо-выступления перед "Евровидением"
12:55
Несмотря на протесты, сенат Франции одобрил повышение пенсионного возраста
12:50
Пограничники Молдовы не пустили в страну вероятного боевика "Вагнера" из России
Пограничники Молдовы не пустили в страну вероятного боевика "Вагнера" из России
12:41
Один из самых больших протестов в Израиле: 10-ю неделю подряд люди митингуют против судебной реформы
12:40
Угроза на границе с Беларусью низкая, ситуация контролируемая, - командующий Объединенными силами ВСУ Наев
12:36
Олимпийский чемпион в супер тяжелом весе потерпел второе подряд поражение среди профессионалов
12:19
В Венгрии произошло масштабное ДТП: 42 авто разбились, 19 - сгорели
12:01
OPINION
Время ума, а не эмоций
11:52
Вадим Гутцайт
Должны давить, чтобы не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде, - президент НОК Украины Гутцайт
11:51
Эксклюзив
В Бахмуте возможно повторение Дебальцево, - командир подразделения ВСУ Ярославский
11:50
Патриарх Кирилл призвал Папу Римского и ООН не допустить "изгнания" УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры
11:22
"Шахтер" прекратил сотрудничество с титульным спонсором, против которого ввела санкции СНБО
10:58
Эксклюзив
Украина может выйти на границы 1991 года, но война остановится только с "зонтиком" НАТО, - военный эксперт Свитан
10:58
Киеву понадобилось трое суток для ликвидации последствий российской атаки "кинжалом", - КМВА
10:46
Сунак летит в США, чтобы обсудить с Байденом и премьером Австралии противодействие Китаю, - Bloomberg
10:35
Проблема в правительстве: Кулеба призвал Германию к скорейшим поставкам боеприпасов
10:23
Эксклюзив
Россияне пытаются разными методами идти в атаки на Луганщине, - Гайдай
10:15
Инфографика
Курс валют на 12 марта: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
10:09
За прошедшие сутки РФ выпустила по Херсонщине 156 снарядов: повреждены дома и предприятие
10:02
OPINION
Как Офис президента формирует лояльность среди "нижнего белья"
09:50
Грузинский боец UFC деклассировал россиянина и поддержал Украину
09:44
В Луганской области 500 женщин требуют от руководства РФ, чтобы их мужчин уволили из группировок "ЛНР" по возрасту
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV