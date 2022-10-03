Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.

По ее словам, со среды 5 октября по 12 октября в Украину наконец-то придет "бабье лето".

"Немного коротенькое, на неделю, однако без дождей, с сухим воздухом, солнечными прояснениями, прекрасными туманами и, хоть и относительным, но все же приятным теплым воздухом с температурой +14+21 градус. Дождемся и будем вместе радоваться!" – написала Наталья Диденко

Она отметила, что во вторник, 4 октября, будет прохладно.

Температура воздуха 4 октября в течение дня составит всего +8+12 градусов. В центральных областях ожидается +10+15 градусов. А на востоке и юге все же будет теплее. +14+19 градусов.

Дожди во вторник пройдут в западных областях, северных и местами на востоке Украины.

В большинстве центральных областей и на юге существенные осадки маловероятны.

Ветер еще остается завтра порывистым в западной и северной частях Украины.

В Киеве 4 октября ожидается облачная, с периодическим дождем, погода. Будет холодно в течение дня в пределах +9 градусов.

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