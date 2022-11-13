Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .

"Уже в среду-четверг в Украине будет снег. Не повсюду, но во многих районах. А пока об ожидаемой завтрашней погоде и грядущем похолодании", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, снижение температуры воздуха будет происходить с 14 ноября постепенно: в понедельник-вторник до +3+8 градусов, а с четверга от 3 мороза до +4 тепла.

14 ноября в большинстве областей Украины предполагается в течение дня +3+8 градусов, однако еще теплее воздух задержится в западных областях и в южной части +8+13 градусов.

В понедельник антициклон - область высокого атмосферного давления - будет удерживать любые осадки от Украины, преобладать сухая, часто с солнцем, погода.

В Киеве в понедельник похолодает, максимально не выше +6+7 градусов. Будет сухо, с солнечными прояснениями.

"Во вторник в Украине будет понедельная погода. А вот в среду-четверг температура воздуха почимчикует до сезонного дальнейшего снижения и во второй половине недели даже днем появятся "минусы" и будет выпадать мокрый снег", - спрогнозировала Наталья Диденко.

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