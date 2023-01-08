Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.

По ее словам, в понедельник в Украине ожидается значительная температурная амплитуда: от ночных -15...-18 градусов в Сумской, Харьковской, Полтавской областях до дневных +5...+9 градусов в западных областях.

В ближайшую ночь ожидается -3...-9 градусов, на Левобережье -12...-18 градусов, на западе Украины около нуля. Днем 9 января теплее всего будет в западных областях, +4...+9 градусов, на Левобережье -3...-7 градусов, на остальной территории от 3 мороза до 3 тепла.

"Особый нюанс завтрашних суток - сильный ветер! Юго-восточный ветер будет достигать штормовых 15-22 м в секунду. Очень, очень осторожно паркуйте автомобили, не задерживайтесь под деревьями, конструкциями, укутывайтесь поплотнее", - предупредила Наталья Диденко.

Она добавила, что снег пройдет местами в северных областях, мокрый снег и дождь возможен в западных областях, на остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве 9 января – небольшой снег. Сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 м/с. В ближайшую ночь в столице до -7 градусов, завтра днем потеплеет до оттепели.

"С Маланки-Василя, 13-14 января, начнется потепление", – спрогнозировала Наталья Диденко.

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