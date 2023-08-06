Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать похолодания
Уже с понедельника, 7 августа, в Украине понемногу будет спадать сильная жара и ожидается похолодание - самая низкая температура будет в западных и северных областях. Там же возможны дожди с грозами
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Так, в западных областях новая неделя начнется с самой низкой среди всех регионов температуры +18...+23°C. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях будет немного теплее - +25...+31 °C.
В центральных областях, в Винницкой области, в Кропивницком с районами и Черкасской области, будет царить температура воздуха +27...+29°C. А вот в Полтавской и Днепропетровской области пока будет держаться жара до +30...+35 °C.
В южных регионах Украины традиционно теплее всего: на Одесчине, Николаевщине, в Крыму будет держаться +29...+31 °C. Особенно будет печь еще на Херсонщине и Запорожье - там температура может достигать +32...+37 °C.
В дальнейшем жара удержится еще несколько дней в восточной части Украины, но и там до конца недели станет легче дышать.
Где и с какой силой пройдут дожди
Дожди с грозами в западных и северных областях Украины принесет в понедельник холодный атмосферный фронт, связанный с балтийским циклоном Zacharias. Также местами будет дождь в центре и вечером на Харьковщине.
Кроме того, ливни, шквалы ветра и град вероятны из-за очень значительных температурных контраст - перед фронтом +37 °C, за фронтом +18 °C.
Погода в столице
В Киеве с начала новой недели жара прекратится. Температура воздуха будет составлять +27...+28 °C, но будет сильный ветер.
Также в столице завтра атмосферный фронт обусловит понижение температуры воздуха и атмосферного давления. Почти весь день будет идти дождь с грозой, местами вероятны сильные ливни, шквальное усиление ветра.
Синоптик Наталья Диденко предостерегает, что резкое изменение погоды может повлиять на самочувствие – может болеть голова и подниматься давление. Также она призвала не парковать автомобили под деревьями.
- В эти выходные Украину ожидала жаркая погода с температурой до +40 °C, грозами и сильным ветром. По прогнозам синоптика, жарче всего было на юге и востоке страны
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