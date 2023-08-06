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Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать похолодания

6 августа, 2023 воскресенье
13:10
Общество

Уже с понедельника, 7 августа, в Украине понемногу будет спадать сильная жара и ожидается похолодание - самая низкая температура будет в западных и северных областях. Там же возможны дожди с грозами

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Так, в западных областях новая неделя начнется с самой низкой среди всех регионов температуры +18...+23°C. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях будет немного теплее - +25...+31 °C.

В центральных областях, в Винницкой области, в Кропивницком с районами и Черкасской области, будет царить температура воздуха +27...+29°C. А вот в Полтавской и Днепропетровской области пока будет держаться жара до +30...+35 °C.

В южных регионах Украины традиционно теплее всего: на Одесчине, Николаевщине, в Крыму будет держаться +29...+31 °C. Особенно будет печь еще на Херсонщине и Запорожье - там температура может достигать +32...+37 °C.

В дальнейшем жара удержится еще несколько дней в восточной части Украины, но и там до конца недели станет легче дышать.

Где и с какой силой пройдут дожди

Дожди с грозами в западных и северных областях Украины принесет в понедельник холодный атмосферный фронт, связанный с балтийским циклоном Zacharias. Также местами будет дождь в центре и вечером на Харьковщине.

Кроме того, ливни, шквалы ветра и град вероятны из-за очень значительных температурных контраст - перед фронтом +37 °C, за фронтом +18 °C.

Погода в столице

В Киеве с начала новой недели жара прекратится. Температура воздуха будет составлять +27...+28 °C, но будет сильный ветер.

Также в столице завтра атмосферный фронт обусловит понижение температуры воздуха и атмосферного давления. Почти весь день будет идти дождь с грозой, местами вероятны сильные ливни, шквальное усиление ветра.

Синоптик Наталья Диденко предостерегает, что резкое изменение погоды может повлиять на самочувствие – может болеть голова и подниматься давление. Также она призвала не парковать автомобили под деревьями.

  • В эти выходные Украину ожидала жаркая погода с температурой до +40 °C, грозами и сильным ветром. По прогнозам синоптика, жарче всего было на юге и востоке страны
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