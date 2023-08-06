Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Так, в западных областях новая неделя начнется с самой низкой среди всех регионов температуры +18...+23°C. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях будет немного теплее - +25...+31 °C.

В центральных областях, в Винницкой области, в Кропивницком с районами и Черкасской области, будет царить температура воздуха +27...+29°C. А вот в Полтавской и Днепропетровской области пока будет держаться жара до +30...+35 °C.

В южных регионах Украины традиционно теплее всего: на Одесчине, Николаевщине, в Крыму будет держаться +29...+31 °C. Особенно будет печь еще на Херсонщине и Запорожье - там температура может достигать +32...+37 °C.

В дальнейшем жара удержится еще несколько дней в восточной части Украины, но и там до конца недели станет легче дышать.

Где и с какой силой пройдут дожди

Дожди с грозами в западных и северных областях Украины принесет в понедельник холодный атмосферный фронт, связанный с балтийским циклоном Zacharias. Также местами будет дождь в центре и вечером на Харьковщине.

Кроме того, ливни, шквалы ветра и град вероятны из-за очень значительных температурных контраст - перед фронтом +37 °C, за фронтом +18 °C.

Погода в столице

В Киеве с начала новой недели жара прекратится. Температура воздуха будет составлять +27...+28 °C, но будет сильный ветер.



Также в столице завтра атмосферный фронт обусловит понижение температуры воздуха и атмосферного давления. Почти весь день будет идти дождь с грозой, местами вероятны сильные ливни, шквальное усиление ветра.

Синоптик Наталья Диденко предостерегает, что резкое изменение погоды может повлиять на самочувствие – может болеть голова и подниматься давление. Также она призвала не парковать автомобили под деревьями.