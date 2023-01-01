Об этом Наталья Диденко написала в facebook .

"2 января Украине будет ближе сухой антициклон Leonhard, чем мокрый циклон Magdalene.

То есть осадков у нас не будет в понедельник. К тому же наша территория еще и будет принадлежать завтра теплому воздушному сектору, который, как почтенный старый кот, разлегся между атмосферными фронтами, что никак не могут "укусить" дождями или снегом. То есть у нас будет тепло", - пообещала Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха даже ночью ожидается в пределах +1...+7 градусов, а днем будет достигать +7...+12 градусов. Чуть ниже – на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине, +6...+9 градусов.

В Киеве 2 января будет преобладать сухая погода. Максимальная температура воздуха достигнет 9 градусов.

В Карпатах, на Луганщине, Донетчине, Харьковщине возможен порывистый ветер.

Наталья Диденко добавила, что пока в Украине будет тепло, с небольшими колебаниями, и сухо. 4-5 января температура воздуха начнет снижаться, появятся осадки.

"А пока по-мартовски тепло, выходите подышать свежим воздухом и увидеть друг друга, даже незнакомых. После прошлой ночи это будет вдвойне радостно, что нас так много. Поздороваемся - и миллионы поздороваются навстречу. Потому что у нас сейчас одни ценности и желания, мечта, которая обязательно сбудется. И которая для всех украинцев сейчас - самая светлая и настоящая. С Новым украинским годом!" – поздравила Наталья Диденко.

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