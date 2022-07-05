Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать похолодания
В большинстве областей Украины 6 и 7 июля ожидается постепенное понижение температуры воздуха
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в facebook .
По ее словам, уже 6 июля свежая воздушная масса начнет заходить в Украину. В западных областях в среду температура воздуха из-за прихода атмосферного фронта с запада Европы снизится до +22+27 градусов.
"На остальной территории жара будет держаться, однако на Ивана, 7 июля, в северных и центральных областях также станет легче дышать, жара ослабнет. Правда, на Юге и Востоке высокая температура воздуха останется - но это нормально для существующего периода года", - отметила Наталья. Диденко.
Она добавила, что в среду кратковременные дожди и грозы пройдут в западных областях Украины и Винницкой области.
"Поскольку контрасты температурные - значительны, поэтому при грозах возможны ливни, град и шквалы. Не пренебрегайте прогнозом. Вечером 6 июля осадки и явления дойдут до Житомирщины, Черниговщины, Киевщины, Кропивницкого с районами. На остальной территории Украины будет царить сухая солнечная погода" – пообещала Наталья Диденко.
Она предупредила, что в Киеве 6 июля ожидается самый жаркий день перед похолоданием.
Целый день будет сухо и жарко, до +32+34 градусов, аж к вечеру атмосферный фронт пожмет грозовые дожди. 7 июля температура воздуха в столице снизится до +22+24 градусов.
"Такое существенное изменение погоды будет сопровождаться, кроме похолодания, гроз, порывистого ветра, еще и скачками атмосферного давления. Также на завтра обещают посетить Землю магнитные бури. Поэтому уже сегодня - внимательнее к здоровью, к режиму дня и ночи, сообщите всем заинтересованным о ближайшей синоптической украинской перспективе", - призвала Наталья Диденко.
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