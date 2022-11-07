Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать ощутимого похолодания
В Украине ощутимое похолодание ожидается со следующей недели, в ближайшие дни будет царить умеренно теплая погода
Об этом синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .
По ее словам, первое ощутимое похолодание, по предварительным прогнозам, придет в Украину на следующей неделе.
Пока ожидается комфортная погода. 8 ноября небольшие дожди пройдут в западных областях и севере. На остальной территории – максимум туманы.
Температура воздуха самая низкая остается в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской - днем +5+9 градусов. В западных областях +10+14 градусов. На остальной территории Украины завтра днем +9+13 градусов.
В Киеве 8 ноября небольшой дождь, ночью +5+7 градусов, днем около +10 градусов.
9-10 ноября предполагается хорошая погода – без дождей и тепло, до +10+13 градусов.
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