Об этом синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .

По ее словам, первое ощутимое похолодание, по предварительным прогнозам, придет в Украину на следующей неделе.

Пока ожидается комфортная погода. 8 ноября небольшие дожди пройдут в западных областях и севере. На остальной территории – максимум туманы.

Температура воздуха самая низкая остается в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской - днем +5+9 градусов. В западных областях +10+14 градусов. На остальной территории Украины завтра днем +9+13 градусов.

В Киеве 8 ноября небольшой дождь, ночью +5+7 градусов, днем около +10 градусов.

9-10 ноября предполагается хорошая погода – без дождей и тепло, до +10+13 градусов.

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