Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

В течение дня 21-22 января в большинстве областей Украины ожидается +1...+5 градусов, завтра в южной части еще задержатся более высокие градусы, +7...+12, также в субботу где-то повыскакивают +5...+7 еще и в центральных областях.

В эти выходные в ночные часы небольшие "минусы" уже подморозят землю, деревья и дороги с тротуарами.

Общая тенденция – нормальное похолодание. Ветер в субботу побудет сильным, в воскресенье стихнет до умеренного.

Осадки 21 января

Мокрый снег и дождь пройдут завтра, в субботу, в западных областях Украины, вечером захватят Житомирщину и Киевщину - пододвинется западный циклон.

На остальной территории осадки маловероятны.

22 января, в воскресенье, в Украине будет сухо повсюду, разве что туманы могут увеличивать влажность воздуха.

Погода в столице

В Киеве в субботу-воскресенье без осадков, лишь завтра вечером возможен небольшой дождь и мокрый снег.

Юго-восточный ветер завтра сильнее, в воскресенье – слабее.

В ночные часы около нуля, кое-где небольшой "минус", поэтому осторожно, будет скользко, а в течение дня 21-22 января температура воздуха в столице составит +2...+4 градуса.

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