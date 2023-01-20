Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать ночных морозов
В ближайшие выходные температура воздуха в большинстве областей Украины станет более умеренной, приближенной если не к морозам, то хотя бы на свое сезонное место
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.
В течение дня 21-22 января в большинстве областей Украины ожидается +1...+5 градусов, завтра в южной части еще задержатся более высокие градусы, +7...+12, также в субботу где-то повыскакивают +5...+7 еще и в центральных областях.
В эти выходные в ночные часы небольшие "минусы" уже подморозят землю, деревья и дороги с тротуарами.
Общая тенденция – нормальное похолодание. Ветер в субботу побудет сильным, в воскресенье стихнет до умеренного.
Осадки 21 января
Мокрый снег и дождь пройдут завтра, в субботу, в западных областях Украины, вечером захватят Житомирщину и Киевщину - пододвинется западный циклон.
На остальной территории осадки маловероятны.
22 января, в воскресенье, в Украине будет сухо повсюду, разве что туманы могут увеличивать влажность воздуха.
Погода в столице
В Киеве в субботу-воскресенье без осадков, лишь завтра вечером возможен небольшой дождь и мокрый снег.
Юго-восточный ветер завтра сильнее, в воскресенье – слабее.
В ночные часы около нуля, кое-где небольшой "минус", поэтому осторожно, будет скользко, а в течение дня 21-22 января температура воздуха в столице составит +2...+4 градуса.
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