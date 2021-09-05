Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать "бабье лето"

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в facebook.

"Бабье лето - уже в Украине! Все его признаки - антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летающая паутина (кто не видел, зайдите в лес или даже в ближайшую рощицу), тихий ветерок а то и штиль - все это уже пришло. Поэтому в ближайшее время даже заядлые бездельники могут растянуть необходимую работу и все успеть", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, 6 сентября, в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода. Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1...+6 градусов, преимущественно на почве заморозки от 0 до -3 градусов. Закарпатье и Юг Украины заморозки не заденут.

В течение дня температура воздуха поднимется до +13...+18 градусов, в южной части и на Закарпатье +18...+23 градуса.

В Киеве понедельник 6 сентября предполагается сухим. Ночь обещает холодную погоду, +3...+6 градусов, в окрестностях при прояснениях возможны заморозки на почве. Днем в Киеве потеплеет пока до +13...+15 градусов.

"В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце будет крутить градусный регулятор посильнее, потеплее. Однако ночью будет прохладно, особенно это будут чувствовать те, у кого нет индивидуального отопления, только централизованое.

Встречаем солнечный антициклон, подставляем нос теплым лучам, держим ближе к себе пушистых котов, отбиваемся, как можем, от заморозков, радуемся астрам и чернобрывцам. Бабье лето пришло!" - написала Наталья Диденко.

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