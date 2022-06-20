Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .

По ее словам, сегодня в Украине - самый жаркий день года, но уже 21 июня придет холодный атмосферный фронт, а воздух сменится свежее.

В течение вторника температура воздуха в западных, северных областях и во многих центральных снизится до +20+26 градусов.

"Жара еще удержится завтра на Востоке, Юге, в Днепре с районами, Сумщине и Полтавщине. Да и там уже в среду также станет легче дышать. Атмосферный фронт - это, как правило, дожди. Поэтому 21 июня кратковременные дожди, местами с грозами , пройдут в западной части Украины, на Севере, вечером возможны на Одесщине, Николаевщине и Луганщине. Кто не попал в этот географический список - завтра будет сухо, солнечно. В большинстве областей Украины возможны сильные порывы северо-западного ветра" .

В Киеве завтра ожидается ослабление жары до +27 градусов. Возможен кратковременный дождь с грозой.

В среду температура воздуха выровняется по всей Украине, ожидается +20+26 градусов, а на Севере местами +17+20 градусов.