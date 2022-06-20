Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине утихнет жара
Во вторник, 21 июня, температура в западных, северных и центральных областях Украины опустится до +20+26 градусов
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .
По ее словам, сегодня в Украине - самый жаркий день года, но уже 21 июня придет холодный атмосферный фронт, а воздух сменится свежее.
В течение вторника температура воздуха в западных, северных областях и во многих центральных снизится до +20+26 градусов.
"Жара еще удержится завтра на Востоке, Юге, в Днепре с районами, Сумщине и Полтавщине. Да и там уже в среду также станет легче дышать. Атмосферный фронт - это, как правило, дожди. Поэтому 21 июня кратковременные дожди, местами с грозами , пройдут в западной части Украины, на Севере, вечером возможны на Одесщине, Николаевщине и Луганщине. Кто не попал в этот географический список - завтра будет сухо, солнечно. В большинстве областей Украины возможны сильные порывы северо-западного ветра" .
В Киеве завтра ожидается ослабление жары до +27 градусов. Возможен кратковременный дождь с грозой.
В среду температура воздуха выровняется по всей Украине, ожидается +20+26 градусов, а на Севере местами +17+20 градусов.
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