Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине усилятся морозы
В четверг, 14 декабря, в Украине днем ожидается плюсовая температура, однако в конце недели усилятся морозы
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram .
По ее словам, в четверг в Украине ожидается снег – на западе и севере, дождь – на юге, в центре – местами небольшие осадки, а на востоке будет сухо.
Температура воздуха ночью будет опускаться до -6-13 градусов, на западе -1-5 градусов. В течение дня от 2 мороза до 3 тепла.
В южной части ночью около нуля, днем +2+5, в Крыму +6+12 градусов.
По ее словам, на дорогах будет скользко.
"Скользко! В четверг повсюду, кроме западных областей, ожидается сильный ветер! В Киеве завтра будет падать снег. На дорогах гололедица. Ветряно очень! В течение дня потеплеет до +2 градусов", - написала Наталья Диденко.
"Будет пока тепло, перед Николаем морозы усилятся", - предупредила Наталья Диденко.
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