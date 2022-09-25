Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в facebook.

По ее словам, в понедельник Украина окажется между двумя атмосферными образованиями – антициклоном Стефаном над восточным Черноморьем и циклоном Стефанией над Скандинавией.

"Нам завтра будут более близкие и более естественные западные тенденции и имя Стефания для всех украинцев особенное — поэтому 26 сентября атмосферные фронты обусловят в большинстве областей периодические дожди.

В южной части понедельник будет сухим", – пояснила Наталья Диденко.

По ее словам, ветер в Украине ожидается юго-западным, небольшим или умеренным.

В южной части Украины и востоке максимальная температура воздуха будет достигать +19+24 градусов. На остальной территории в течение дня предполагается +13+18 градусов.

В Киеве завтра будет облачно, есть дождь. Столбики термометров будут колебаться около +13+14 градусов.

Наталья Диденко добавила, что на следующей неделе ожидается очень теплая погода - до +20+25, а порой и до +27 градусов в южной части Украины, на востоке и местами в центральных областях.

"На севере и западе будет свежее, однако без каких-либо ощутимых холодов. А вот дожди периодические будут выпадать - следите за новыми прогнозами", - подытожила Наталья Диденко.

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