Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине станет теплее
На следующей неделе в южной части Украины, на востоке и местами в центральных областях потеплеет до +20+27 градусов
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в facebook.
По ее словам, в понедельник Украина окажется между двумя атмосферными образованиями – антициклоном Стефаном над восточным Черноморьем и циклоном Стефанией над Скандинавией.
"Нам завтра будут более близкие и более естественные западные тенденции и имя Стефания для всех украинцев особенное — поэтому 26 сентября атмосферные фронты обусловят в большинстве областей периодические дожди.
В южной части понедельник будет сухим", – пояснила Наталья Диденко.
По ее словам, ветер в Украине ожидается юго-западным, небольшим или умеренным.
В южной части Украины и востоке максимальная температура воздуха будет достигать +19+24 градусов. На остальной территории в течение дня предполагается +13+18 градусов.
В Киеве завтра будет облачно, есть дождь. Столбики термометров будут колебаться около +13+14 градусов.
Наталья Диденко добавила, что на следующей неделе ожидается очень теплая погода - до +20+25, а порой и до +27 градусов в южной части Украины, на востоке и местами в центральных областях.
"На севере и западе будет свежее, однако без каких-либо ощутимых холодов. А вот дожди периодические будут выпадать - следите за новыми прогнозами", - подытожила Наталья Диденко.
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