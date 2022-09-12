Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .

По ее словам, на потепление следует рассчитывать 14-16 сентября, а пока на погоду в Украине влияет циклон Пегги. Поэтому 13 сентября во многих областях Украины будут продолжаться дожди, но постепенно западная и северная части будут освобождаться от осадков.

Ветер будет северо-западный, умеренный, а вот в Одесской, Николаевской и Черновицкой области возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха во вторник достаточно неоднородна.

Очень теплая погода ожидается завтра в Луганской, Донецкой, Запорожье, в Крыму и Херсонской области, +18+23 градуса.

Холоднее всего будет вдоль полосы Сумщина-Полтавщина-Черкащина-Кропивницкий с районами и север Одесщины, здесь предполагается +11+15 градусов.

На остальной территории Украины максимально ожидается во вторник +13+17 градусов.

В Киеве 13 сентября дожди более вероятны в ближайшую ночь, завтра утром и в первой половине дня.

Завтра после обеда в столице - без существенных осадков. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +12+14 градусов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb