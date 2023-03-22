Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине станет прохладно

Об этом информирует Наталья Диденко .

Завтра максимальная температура воздуха будет +12...+18 градусов, на западе местами до +20 градусов.

23 марта осадки какие-то существенные - вряд ли, разве что где-то облачность более плотная, повсюду будет преобладать сухая погода с переменной облачностью.

Ветер завтра будет юго-западный, небольшой или умеренный.

В Киеве ожидается +15...+17 градусов. Без существенных осадков. Ветерок с юго-запада.

В дальнейшем, включая выходные, в Украине будет преобладать теплая воздушная масса с периодическими дождями.

Важное предупреждение!

Со следующей недели, ориентировочно с 28-29 марта, в Украину зайдет холодная воздушная масса.

Начиная с западных областей начнет существенно снижаться температура воздуха и даже ожидается снег.