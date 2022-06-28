Об этом синоптик Эспрессо Наталья Диденко сообщила в facebook .

По ее словам, сильная жара еще продлится в Украине два дня - в четверг, 30 июня, она ослабнет.

"Только западные области еще задержатся среди +30+34 градусов, там понижение температуры воздуха предполагается со 2 июля, в субботу", - написала Наталья Диденко.

Она отметила, что 29 июня практически повсюду в Украине будет жарко. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +28+33 градусов, в западных областях – жарче, +30+35 градусов, чуть ниже – в Сумской, Харьковской и Луганской областях, +26+29 градусов.

Большую часть суток 29 июня ожидается сухая погода, уже вечером кратковременные дожди и грозы пройдут в северных областях Украины и кое-где в центральной части.

"Кстати, еще в ближайшую ночь может локально плыть в Винницкой, Черкасской, Киевской областях и на севере Одесщины", - предупредила Наталья Диденко.

Она отметила, что в Киеве среда тоже обещает жару до +30+33 градусов. Небольшой дождь возможен в ближайшую ночь, а ливень с грозой также ожидается в Киеве завтра вечером.

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