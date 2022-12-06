Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram.

По ее словам, в среду 7 декабря Украиной пройдет атмосферный фронт. Он принесет в большинство областей мокрый снег и дождь. В восточной части Украины удержится сильный ветер юго-восточного направления.

В течение дня на западе ожидается +2+5 градусов, на севере и в центре -2+2 градуса, в Сумской области до -4 градусов, на востоке -3-6 градусов, на юге +2+7, в Крыму до +10, в Приазовье около нуля.

В Киеве 7 декабря предполагается мокрый снег, налипание мокрого снега, усложнение ситуации на дорогах, порывистый ветер. Ночью -4 -6 градусов, днем потеплеет до нуля.

"В дальнейшем потепление в Украине наберет обороты, в ближайшие выходные температура воздуха поднимется до дневных +4+10 градусов", - пообещала Наталья Диденко.

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