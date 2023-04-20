Об этом информирует Наталья Диденко .

В пятницу, 21 апреля, в большинстве областей Украины пройдут дожди разного калибра, от небольших до умеренных. Циклон Sven.

Разве что близость западного Антициклона Petra не пустит завтра дожди на Волынь, Ровенщину и Львовщину без осадков.

К дождям присоединится еще порывистый ветер северо-восточного направления, возможны даже порой штормовые порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха будет разной.

В центральных областях, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганщине, южной Одесщине и в Карпатах ожидается прохладная погожа, днем +8...+12 °C.

На юго-востоке Украины, в большинстве западных областей все же весна, +12...+16°C.

В Киеве 21 апреля ожидается дождливая ветреная погода с невысокой температурой воздуха около +9...+10°C.

Ощутимое потепление в Украине ожидается в воскресенье-понедельник.