Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидать ощутимого потепления
С 23-24 апреля, по прогнозам синоптика Наталки Диденко, в Украине ожидается ощутимое потепление
Об этом информирует Наталья Диденко .
В пятницу, 21 апреля, в большинстве областей Украины пройдут дожди разного калибра, от небольших до умеренных. Циклон Sven.
Разве что близость западного Антициклона Petra не пустит завтра дожди на Волынь, Ровенщину и Львовщину без осадков.
К дождям присоединится еще порывистый ветер северо-восточного направления, возможны даже порой штормовые порывы 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха будет разной.
В центральных областях, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганщине, южной Одесщине и в Карпатах ожидается прохладная погожа, днем +8...+12 °C.
На юго-востоке Украины, в большинстве западных областей все же весна, +12...+16°C.
В Киеве 21 апреля ожидается дождливая ветреная погода с невысокой температурой воздуха около +9...+10°C.
Ощутимое потепление в Украине ожидается в воскресенье-понедельник.
- С 24 по 26 марта в столице ученые зафиксировали шесть рекордных показателей температуры воздуха.
- 29 марта в столицезафиксировали рекорд максимальной скорости ветра - 17 м/с (61 км/ч).
- За сутки 5 апреля в столице выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет - 20,6 мм. Последний рекорд был зафиксирован в 1933 году.
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