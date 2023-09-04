Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидается бабье лето
Во вторник, 5 сентября, в большинстве областях Украины будет царить теплая и сухая погода. Такая тенденция будет продолжаться, поэтому до конца недели ожидается бабье лето
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
На 5 сентября антициклон с интересным названием Olenka обусловит в Украине сухую погоду.
По данным синоптика, осадков в основном не будет. Однако будет дождь немного на востоке и в Приазовье.
Какая температура будет властвовать во вторник
Температура воздуха ожидается комфортной: +22...+26 °C. На юге немного теплее до +29 °C.
В столице же во вторник будет сухо, а температура будет достигать +25 °C.
По словам Натальи Диденко, в дальнейшем в Украине будет царить бабье лето - повсюду будет сухо, свежо, не холодно.
Фото: Наталья Диденко
- Напомним, 28 августа в Украине зафиксировали в 11 областях новые исторические рекорды температуры воздуха.
- 29 августа в Киеве были сноваобнаружены три рекорда. В частности, ночь на 29 августа в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8 °C. Это на 2,7 ° C превысило предыдущее рекордное значение 2015 года.
- За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов.
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