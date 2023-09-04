Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидается бабье лето

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

На 5 сентября антициклон с интересным названием Olenka обусловит в Украине сухую погоду.

По данным синоптика, осадков в основном не будет. Однако будет дождь немного на востоке и в Приазовье.

Какая температура будет властвовать во вторник

Температура воздуха ожидается комфортной: +22...+26 °C. На юге немного теплее до +29 °C.

В столице же во вторник будет сухо, а температура будет достигать +25 °C.

По словам Натальи Диденко, в дальнейшем в Украине будет царить бабье лето - повсюду будет сухо, свежо, не холодно.

Фото: Наталья Диденко