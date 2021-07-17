Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине наконец утихнет жара
В начале следующей недели на всей территории Украины ожидается постепенное снижение температуры
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в воскресенье, 18 июля, жара в Украине еще удержится, однако на Западе она начнет постепенно стихать.
"В воскресенье в течение дня ожидается +30...+35 градусов. Однако на Западе уже +28...+32 градуса, дышать легче. Другая, свежая воздушная масса постепенно подбирается ближе.
Во вторник на западе, севере и в большинстве центральных областей (кроме Днипра с районами) предполагается +23...+29 градусов. Юг и восток 20-го июля еще удержат +30...+33 градуса, ослабнет жара в этих регионах во второй половине недели", - написала Наталья Диденко.
По ее словам, в воскресенье в Украине существенных дождей будет мало, но периодически могут уже появляться предвестники влажного западного атмосферного фронта с похолоданием в западных областях.
"В Киеве завтра, 18-го июля, существенные осадки - вряд ли, жара достигнет +32...+34 градусов.
Всем любителям экстремальных градусов завтра советую в полной мере насладиться горячим воздухом, прыгать "бомбочкой" в бассейны, озера и реки, ловить дополнительные веснушки на нос, щеголять белым ажурным зонтиком, минимумом одежды и максимумом солнцезащитного крема. Уже даже в понедельник в Киеве будет +28...+30, а во вторник, 20-го июля, +26...+28 градусов", - добавила Наталья Диденко.
В понедельник в Украине - грозовые дожди, возможны ливни, град и шквалы. Кроме востока и юга.
"Так что завтра - последний день, в ближайшей перспективе, горячих всеукраинских градусов", - подытожила Наталья Диденко.
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