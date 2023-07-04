Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине будет ослабление жары и летние дожди
Ближе к выходным в Украине прогнозируют снижение температуры и осадки. В среду, 5 июля, дожди возможны на западе и севере
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Ослабление жары вместе с летними дождями – ориентировочно 7-8 июля.
На юге и востоке будет жарко
Днем температура воздуха будет достигать +26...+31 °C, на юге и востоке будут печь +30...+34 °C, лишь немного свежее будет в западных областях, +24...+29 °C.
На западе и севере - прохладно, возможны грозы
Дожди, грозы, возможны ливни и шквалы - на западе и севере, в частности, в Житомирской и Винницкой, а днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории серьезные осадки не прогнозируются.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Киеве 5 июля
В Киеве 5 июля ожидается дождь с грозой. Днем будет жарко около +30 °C, ночью - 17...19 °C.
Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с.
- 4 июля в Украине прогнозировали преимущественно сухую, солнечную и жаркую погоду, в то же время в западных областях - грозы.
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