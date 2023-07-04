Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Ослабление жары вместе с летними дождями – ориентировочно 7-8 июля.

На юге и востоке будет жарко

Днем температура воздуха будет достигать +26...+31 °C, на юге и востоке будут печь +30...+34 °C, лишь немного свежее будет в западных областях, +24...+29 °C.

На западе и севере - прохладно, возможны грозы

Дожди, грозы, возможны ливни и шквалы - на западе и севере, в частности, в Житомирской и Винницкой, а днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории серьезные осадки не прогнозируются.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве 5 июля

В Киеве 5 июля ожидается дождь с грозой. Днем будет жарко около +30 °C, ночью - 17...19 °C.

Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с.