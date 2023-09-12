Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда Украину накроет холодный атмосферный фронт с дождями
С четверга, 14 сентября, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди от запада к востоку
Об этом информирует Наталья Диденко .
Холодный атмосферный фронт сейчас над Западной Европой, а 14-15 сентября уже ожидается в Украине, он протянет дожди от западных до восточных регионов. Больше всего его почувствуют жители мероприятия, где пока настоящее лето.
Фото: Наталья Диденко
Днем 14 сентября на Правобережье умеренные кратковременные дожди, грозы. Однако в выходные, 16-17 сентября, далее погода выровняется и снова ждут солнечные дни.
Завтра в большинстве регионов ожидается ясная погода
13 сентября по всей Украине еще - поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков завтра не предполагается.
Температура воздуха в среду самая высокая в западной части, там до +26...+30 °C. В центре и юге в течение дня среда +23...+28 °C.
Минимальная температура завтра в большинстве областей +10...+16°C.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Восток и север в прохладе
В среду в восточных и северных регионах малооблачно
На востоке и северо-востоке будет свежее, +20...+24 °C.
Ветер северо-восточный 2-3 м/с.
В столице будет тепло
13 сентября в Киеве продлится комфортная погода: ясно и без осадков. Днем до +27 °C.
В столице дождь пройдет вечером 14 сентября, ночью и утром 15 сентября. Соответственно, похолодает. С ближайших дней самой холодной в Киеве будет пятница.
- Вчера Диденко писала, что в течение недели в большинстве областей Украины будет продолжаться лето - будет царить солнечная, теплая погода без дождей. В то же время, теплее всего будет в западных регионах.
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