Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда Украину накроет холодный атмосферный фронт с дождями

Об этом информирует Наталья Диденко .

Холодный атмосферный фронт сейчас над Западной Европой, а 14-15 сентября уже ожидается в Украине, он протянет дожди от западных до восточных регионов. Больше всего его почувствуют жители мероприятия, где пока настоящее лето.

Фото: Наталья Диденко

Днем 14 сентября на Правобережье умеренные кратковременные дожди, грозы. Однако в выходные, 16-17 сентября, далее погода выровняется и снова ждут солнечные дни.

Завтра в большинстве регионов ожидается ясная погода

13 сентября по всей Украине еще - поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков завтра не предполагается.

Температура воздуха в среду самая высокая в западной части, там до +26...+30 °C. В центре и юге в течение дня среда +23...+28 °C.

Минимальная температура завтра в большинстве областей +10...+16°C.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Восток и север в прохладе

В среду в восточных и северных регионах малооблачно

На востоке и северо-востоке будет свежее, +20...+24 °C.

Ветер северо-восточный 2-3 м/с.

В столице будет тепло

13 сентября в Киеве продлится комфортная погода: ясно и без осадков. Днем до +27 °C.

В столице дождь пройдет вечером 14 сентября, ночью и утром 15 сентября. Соответственно, похолодает. С ближайших дней самой холодной в Киеве будет пятница.