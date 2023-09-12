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Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда Украину накроет холодный атмосферный фронт с дождями

12 сентября, 2023 вторник
13:40
Общество

С четверга, 14 сентября, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди от запада к востоку

Об этом информирует Наталья Диденко .

Холодный атмосферный фронт сейчас над Западной Европой, а 14-15 сентября уже ожидается в Украине, он протянет дожди от западных до восточных регионов. Больше всего его почувствуют жители мероприятия, где пока настоящее лето.

Фото: Наталья Диденко

Днем 14 сентября на Правобережье умеренные кратковременные дожди, грозы. Однако в выходные, 16-17 сентября, далее погода выровняется и снова ждут солнечные дни.

Завтра в большинстве регионов ожидается ясная погода

13 сентября по всей Украине еще - поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков завтра не предполагается.

Температура воздуха в среду самая высокая в западной части, там до +26...+30 °C. В центре и юге в течение дня среда +23...+28 °C.

Минимальная температура завтра в большинстве областей +10...+16°C.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Восток и север в прохладе

В среду в восточных и северных регионах малооблачно

На востоке и северо-востоке будет свежее, +20...+24 °C.

Ветер северо-восточный 2-3 м/с.

В столице будет тепло

13 сентября в Киеве продлится комфортная погода: ясно и без осадков. Днем до +27 °C.

В столице дождь пройдет вечером 14 сентября, ночью и утром 15 сентября. Соответственно, похолодает. С ближайших дней самой холодной в Киеве будет пятница.

  • Вчера Диденко писала, что в течение недели в большинстве областей Украины будет продолжаться лето - будет царить солнечная, теплая погода без дождей. В то же время, теплее всего будет в западных регионах.
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