Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда циклон с дождем и снегом покинет Украину
Во вторник, 22 ноября, территорию Украины покинет циклон, сопровождавшийся дождем и снегом
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .
"Циклон, на котором прискакал сегодня к нам святой Михаил, завтра уже пойдет дальше. Поэтому эти сегодняшние снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь и другие атмосферные дары будут постепенно покидать территорию Украины", - пообещала Наталья Диденко.
По ее словам, 22 ноября в большинстве областей осадков не ожидается, только в восточной части и на юго-востоке пройдут дожди.
Температура воздуха в течение дня на западе и севере от 2 мороза до 3 тепла. На востоке и юге – почти весна, +8+13 градусов. В центре: в Винницкой области около нуля, в Кропивницком с районами и Черкасской области +3+6 градусов, на Полтавщине и в Днепре с районами до +9 градусов.
В Киеве во вторник осадки маловероятны. Ночью -1 -3 градуса, днем около нуля.
"На дорогах будет скользко - держитесь и поддерживайте окружающих. И не только на гололедице. Пусть наше достоинство и солидарность станут безальтернативным условием нашей свободы!" – пожелала Наталья Диденко.
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