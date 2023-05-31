Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погодой начнется лето в Украине
В четверг, 1 июня, в Украине прогнозируют теплую погоду практически без осадков, а вот 2 июня дожди будут в западных регионах
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Лето в Украине начнется теплой погодой.
1 июня максимальная температура воздуха будет составлять в большинстве областей +22...+27 °C.
Преобладает завтра сухая погода с солнышком, белыми облаками, повышенным атмосферным давлением.
Отдельные дожди с грозами возможны лишь в Карпатах, местами на Запорожье и Донетчине, ближе к Азовского моря.
В Киеве лето дебютирует теплым комфортным воздухом, днем ожидается до +25...+26°C. Без осадков.
2 июня, начиная с западных областей, в Украину посетит атмосферный фронт, который наконец-то принесет те дожди с грозами, которые более типичны, как правило, для мая.
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- 5 апреля в столице выпало самое большое количество осадков за почти сотню лет - 20,6 мм. Последний рекорд был зафиксирован в 1933 году.
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