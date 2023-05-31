Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Лето в Украине начнется теплой погодой.

1 июня максимальная температура воздуха будет составлять в большинстве областей +22...+27 °C.

Преобладает завтра сухая погода с солнышком, белыми облаками, повышенным атмосферным давлением.

Отдельные дожди с грозами возможны лишь в Карпатах, местами на Запорожье и Донетчине, ближе к Азовского моря.

В Киеве лето дебютирует теплым комфортным воздухом, днем ожидается до +25...+26°C. Без осадков.

2 июня, начиная с западных областей, в Украину посетит атмосферный фронт, который наконец-то принесет те дожди с грозами, которые более типичны, как правило, для мая.