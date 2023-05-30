Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в последний день весны
В среду, 31 мая, в Украине прогнозируется теплая погода, однако местами будут дожди и даже грозы
Об этом информирует Наталья Диденко .
Май в Украине завершится теплой погодой
Температура воздуха будет днем 31 мая +20...+26°C.
Дожди, местами с грозами, пройдут на востоке, юге, юго-западе и местами в центральных областях.
Север и значительная часть мероприятия будут в сухом воздухе.
В Киеве 31 мая без осадков и +22...+24°C.
- С 24 по 26 марта в столице ученые зафиксировали шесть рекордных показателей температуры воздуха.
- 29 марта в столицезафиксировали рекорд максимальной скорости ветра - 17 м/с (61 км/ч).
- 5 апреля в столице выпало самое большое количество осадков за почти сотню лет - 20,6 мм. Последний рекорд был зафиксирован в 1933 году.
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