Об этом информирует Наталья Диденко .

Май в Украине завершится теплой погодой

Температура воздуха будет днем 31 мая +20...+26°C.

Дожди, местами с грозами, пройдут на востоке, юге, юго-западе и местами в центральных областях.

Север и значительная часть мероприятия будут в сухом воздухе.

В Киеве 31 мая без осадков и +22...+24°C.