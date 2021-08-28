Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в последнее воскресенье лета
В воскресенье, 29 августа, на большей части территории Украины ожидается теплая, без осадков, погода
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в воскресенье на западе будут дожди и прохлада, а в северных областях и в большинстве центральных завтра будет без осадков, вечером в Винницкой, Житомирской, Киевской областях возможны дожди.
Температура воздуха +22...+25 градусов, на юге и востоке +26...+32 градуса.
В западной части +17...+22 градуса, в Карпатах +9...+12 градусов.
"Осень уже пускает на синоптической сезонную сцену концертные эффектные дымы - туманы.
Это они нам в ноябре надоедят, а пока подчеркивают астровую красоту вокруг.
Уважаемые водители! Уже стоит быть более внимательными, не слишком увлекаться видами, билбордами с ресторанами и симпатичной соседкой/соседом на пассажирском сиденье рядом - видимость в туманах ухудшается до 300-500 метров", - предупредила Наталья Диденко.
Синоптик добавила, что в Киеве 29 августа будет тепло, до +27 градусов. Большая часть дня - без осадков, дождь возможен вечером.
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