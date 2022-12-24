Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram.

По ее словам, на Рождество по григорианскому календарю в Украину придут снег, дождь и теплая погода. Циклон с центром над Крымом и западные атмосферные фронты обусловят влажную погоду в большинстве областей. Пойдет дождь, переходящий в мокрый снег.

В восточных областях 25 декабря - без существенных осадков, лишь местами небольшой дождь. Во второй половине дня воскресенья в западной части осадки тоже притихнут. В Киеве на Рождество ожидается дождь с переходом в снег. Температура воздуха в столице - ночью 0...+1 градус, днем +1...+3 градуса.

"Кроме красивой картинки мокрый снег может осложнять движение на дорогах и тротуарах, налипая, где захочет - поэтому ходите колядовать осторожно и в крепкой обуви.

Пусть будет сегодня вечером вкусной кутя, пусть каждый, кто не домв, ощутит тепло, верность и надежды от самых родных и даже незнакомых, пусть Вифлеемская звезда воссияет нам новой радостью, какой не бывало. И в которую мы так верим и которая обязательно будет!" – пожелала Наталья Диденко.

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