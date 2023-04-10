Об этом информирует Наталья Диденко .

11 апреля будет необычным, потому что самой прохладной ожидается погода в южной части, которой традиционно предстоит самая теплая. Там завтра в течение дня только +9...+12°C, разве что в Крыму и Приазовье до +14°C.

На остальной территории Украины днем во вторник +12...+16°C, разве что в областях Прикарпатья местами еще задержится свежая погода, +9...+12°C.

Дожди завтра пройдут в южной части, вечером 11 апреля подтянутся в центральные области. Немного покапает на закате, но не существенно. На остальной территории Украины без осадков.

В Киеве 11 апреля температура воздуха порадует, днем до +15°C. Дождя не будет. А уже в ночь на 12 апреля наступит дождливое облако.

На Пасху в Украине ночью ожидается +5...+9°C. Днем 16 апреля предполагается +9...+12°C. Дожди более вероятны только в западных областях.