Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Пасху восточного обряда
Во вторник, 10 апреля, в Украине будет солнечная погода, кроме южных областей, там ожидают дожди, которые вечером захватят центральную часть
Об этом информирует Наталья Диденко .
11 апреля будет необычным, потому что самой прохладной ожидается погода в южной части, которой традиционно предстоит самая теплая. Там завтра в течение дня только +9...+12°C, разве что в Крыму и Приазовье до +14°C.
На остальной территории Украины днем во вторник +12...+16°C, разве что в областях Прикарпатья местами еще задержится свежая погода, +9...+12°C.
Дожди завтра пройдут в южной части, вечером 11 апреля подтянутся в центральные области. Немного покапает на закате, но не существенно. На остальной территории Украины без осадков.
В Киеве 11 апреля температура воздуха порадует, днем до +15°C. Дождя не будет. А уже в ночь на 12 апреля наступит дождливое облако.
На Пасху в Украине ночью ожидается +5...+9°C. Днем 16 апреля предполагается +9...+12°C. Дожди более вероятны только в западных областях.
- В Пасхальную ночь, 16 апреля, комендантский час продлится с 00.00 до 05.00, службы будут проходить онлайн и транслироваться по телевидению, а праздничные корзины можно будет посвятить утром.
- В Херсонской области запретили посещение кладбищ и мест захоронений, а также проведение богослужений в храмах в период комендантских часов во время Пасхальных праздников.
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