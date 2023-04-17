Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе

Об этом информирует Наталья Диденко .

18 апреля ожидается умеренная температура воздуха, в течение дня +12...+15°C, на западе местами +9...+12°C, теплее всего будет в южной части - до +17...+20°C.

Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории - сыро, облачно, но без существенных осадков.

В Киеве завтра осадки серьезные маловероятные, дневная температура воздуха будет крутиться вблизи +13...+14°C.

Воскресенье будет в Украине свежим, ночью и утром холодно, днем умеренно тепло. Периодические дожди остаются.

Ситуация с паводком, весенним половодьем остается сложной, вода прибывает.