Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе
На этой неделе в Украине прогнозируется умеренная температура воздуха, по утрам будет холодно, днем умеренно тепло, местами возможны дожди
Об этом информирует Наталья Диденко .
18 апреля ожидается умеренная температура воздуха, в течение дня +12...+15°C, на западе местами +9...+12°C, теплее всего будет в южной части - до +17...+20°C.
Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории - сыро, облачно, но без существенных осадков.
В Киеве завтра осадки серьезные маловероятные, дневная температура воздуха будет крутиться вблизи +13...+14°C.
Воскресенье будет в Украине свежим, ночью и утром холодно, днем умеренно тепло. Периодические дожди остаются.
Ситуация с паводком, весенним половодьем остается сложной, вода прибывает.
- С 24 по 26 марта в столице ученые зафиксировали шесть рекордных показателей температуры воздуха.
- 29 марта в столицезафиксировали рекорд максимальной скорости ветра - 17 м/с (61 км/ч).
- За сутки, 5 апреля, в столице выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет - 20,6 мм. Последний рекорд был зафиксирован в 1933 году.
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