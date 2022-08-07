Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в facebook .

По ее словам, в южной части Украины в понедельник ожидается +30+35 градусов. В западных областях +20+25 градусов, в Карпатах кое-где +12+18 градусов. Теплее традиционно будет в Закарпатье, до +25+27 градусов. В северных областях: в Житомирской области +24, в Киевской области +25, +26, в Черниговской области +28, в Сумской области +28+30 градусов. В центральной части: в Винницкой области +24, в Днепропетровщине +33, в Полтавской, Черкасской области +31, в Кропивницком с районами +32 градуса.

На востоке Украины +30+34 градуса.

Дожди с грозами пройдут в понедельник в Сумской области, в Карпатах, вечером еще и в Полтавской и Черкасской областях. Большая часть территории Украины будет принадлежать завтра преимущественно в сухой погоде.

Ветер будет в Украине северо-восточный, умеренный.

В Киеве понедельник ожидается более свежим, чем сегодняшнее воскресенье. Температура воздуха будет колебаться вблизи +25, +26 градусов, осадки маловероятны.

"В ближайшие дни самым жарким будет восток Украины, в значительной степени - юг, +30+35 градусов, на остальной территории температура воздуха будет комфортной, в пределах +24+28 градусов", - подытожила Наталья Диденко.

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