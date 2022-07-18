Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине ждать дождей с грозами
Во вторник, 19 июля, в Украине ожидается сухая солнечная погода, только в северных областях и Киеве ожидаются дожди с грозами
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в Украине воздух ожидается завтра свежим, воздушная масса повсюду - умеренно теплая, в течение дня +20+25 градусов, в южной части и Закарпатье +25+28 градусов.
"Антициклон обусловит сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины, только хвостики северных атмосферных фронтов черкнут по нашим северным областям – поэтому там местами ожидаются дожди с грозами", – написала Наталья Диденко.
Она добавила, что в Киеве 19 июля температура воздуха будет колебаться в пределах +22+23 градусов. "Днем во вторник увеличится облачность, пройдет небольшой дождь и грянет местами гроза. Пока что в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, во второй половине недели градусы повысятся. На неделе дождей будет мало, если вообще они появятся", - подытожила Наталья Диденко.
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