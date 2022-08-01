Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине пройдет без дождей на Илью
Во вторник, 2 августа, почти по всей Украине пройдут дожди, только в западных областях будет без осадков
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .
"2 августа - Ильи. Этот день обычно напоминает об уже близкой осени. На Илью в Украине будет теплая, однако не жаркая, погода: в течение дня +24...29 градусов, на Юге разве что где-то подскочит до +30 градусов . А в ближайшую ночь ожидается +14...19, в южной части до +20 градусов", - написала Наталья Диденко.
Она добавила, что дожди из-за деятельности циклона будут идти во вторник периодически почти повсюду в Украине. Лишь в западных областях существенные осадки завтра маловероятны.
В Киеве – местами дождь, гроза. Максимальная температура воздуха предполагается комфортной около +26 градусов.
Температура воды в Днепре и окрестных водоемах сейчас где-то 22-23 градуса. Сами знаете, что Илья делает на реках в свой день, поэтому имейте в виду, уже хотя бы меньше купайтесь. Внимательно прислушивайтесь к предостережениям о том или ином участке реки, озера или ставка.
У нас война. Пренебрегать безопасностью точно не стоит", - призвала Наталья Диденко.
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