Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине на Петра и Павла пройдут дожди
Во вторник, 12 июля, в западных и северных областях Украины ожидаются дожди
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в facebook .
"Завтра Петра и Павла. Практически середина лета, заканчивается Петривочка, пост, если кто придерживался. "Паршивому поросенку и в Петривку холодно" - говорим мы в это время.
Но что-то особой жары как раз нет, даже в южной части и на Востоке Украины", - написала Наталья Диденко.
По ее словам, 12 июля самая низкая температура воздуха ожидается в западных областях Украины +16+22 градуса. Теплее всего будет в восточных областях и на Юге Украины, +24+29 градусов. На остальной территории во вторник столбики термометров будут колебаться в пределах +21+26 градусов.
Дожди предусматриваются в западных и северных областях, только до Сумщины не дойдут. В центральных областях, на Востоке и на юге Украины будет преобладать сухая воздушная масса.
В Киеве на Петра и Павла ожидается свежеватая, хотя и в общем, комфортная погода, +22, +23 градуса, временами небольшой дождь.
"Важно! В среду, 13 июля, ожидается кратковременное похолодание, усиление ветра и дожди. Примите это во внимание, если реагируете на резкое изменение погоды или планируете быть на открытом воздухе. 14 июля погода выровняется - снова потеплеет, будет много солнца" , – пообещала Наталья Диденко.
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