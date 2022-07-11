Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в facebook .

"Завтра Петра и Павла. Практически середина лета, заканчивается Петривочка, пост, если кто придерживался. "Паршивому поросенку и в Петривку холодно" - говорим мы в это время.

Но что-то особой жары как раз нет, даже в южной части и на Востоке Украины", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, 12 июля самая низкая температура воздуха ожидается в западных областях Украины +16+22 градуса. Теплее всего будет в восточных областях и на Юге Украины, +24+29 градусов. На остальной территории во вторник столбики термометров будут колебаться в пределах +21+26 градусов.

Дожди предусматриваются в западных и северных областях, только до Сумщины не дойдут. В центральных областях, на Востоке и на юге Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве на Петра и Павла ожидается свежеватая, хотя и в общем, комфортная погода, +22, +23 градуса, временами небольшой дождь.

"Важно! В среду, 13 июля, ожидается кратковременное похолодание, усиление ветра и дожди. Примите это во внимание, если реагируете на резкое изменение погоды или планируете быть на открытом воздухе. 14 июля погода выровняется - снова потеплеет, будет много солнца" , – пообещала Наталья Диденко.

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