Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в среду пройдут дожди и когда ждать потепления
В среду, 28 сентября, в Украине ожидаются туманы, почти по всей территории страны, за исключением северо-востока, пройдут дожди
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Завтра в Украине местами туманы, особенно ночью и утром. Дожди в среду периодически будут выпадать везде, лишь почти не коснутся северо-востока. Температура воздуха 28 сентября достаточно комфортная. в течение дня +13...17 градусов, на юге +19...24 градуса", - рассказала Наталья Диденко.
В Киеве 28 сентября ожидается облачная, влажная погода с дождем, более вероятным вечером. Температура будет достигать максимум +17 °C.
Также госпожа Диденко сообщила о предстоящем потеплении.
"В ближайшие дни потеплеет, но не без дождей и туманов. Нормальная синоптическая осень, по букварю, - сырость, туманы, вирусы, красивый кленовый листик на мокром стекле", - рассказала Наталья Диденко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.84
Покупка 40.84Продажа 41.78
-
EUR
Покупка 39.34Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное