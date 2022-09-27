Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Завтра в Украине местами туманы, особенно ночью и утром. Дожди в среду периодически будут выпадать везде, лишь почти не коснутся северо-востока. Температура воздуха 28 сентября достаточно комфортная. в течение дня +13...17 градусов, на юге +19...24 градуса", - рассказала Наталья Диденко.

В Киеве 28 сентября ожидается облачная, влажная погода с дождем, более вероятным вечером. Температура будет достигать максимум +17 °C.

Также госпожа Диденко сообщила о предстоящем потеплении.

"В ближайшие дни потеплеет, но не без дождей и туманов. Нормальная синоптическая осень, по букварю, - сырость, туманы, вирусы, красивый кленовый листик на мокром стекле", - рассказала Наталья Диденко.

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