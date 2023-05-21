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Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в понедельник ждать дождей с грозами

21 мая, 2023 воскресенье
13:59
Общество молния

В понедельник, 22 мая, в восточных, южных и центральных областях Украины пройдут дожди, местами с грозами

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в facebook .

По ее словам, понедельник в Украине будет умеренно теплым, в течение дня температура воздуха составит +19…+24 градуса.

Дожди, местами с грозами, пройдут в восточных областях, в южной части, в центре, кроме Винницкой области, и в Сумской области. В западных областях и большинстве северных будет преобладать сухая погода. В Киеве неделя начнется солнечной погодой, без осадков. Днем ожидается +23…+24 градуса.

"Дожди в ближайшее время будут идти на Левобережье. На север и запад осадки придут 24-25 мая. Они будут носить кратковременный и локальный характер, как это часто бывает летом. Не пугайтесь, учащаются грозы. Каштаны еще цветут, весна продолжается, несмотря на официальное объявление метеорологического лета ", – написала Наталья Диденко.

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