Синоптик Наталья Диденко рассказала, где 29 декабря возможны осадки
Украина завтра будет принадлежать области повышенного атмосферного давления, поэтому осадков преимущественно не предполагается
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.
29 декабря Украину может задеть на Севере атмосферный фронт, который вызовет небольшой мокрый снег или дождь в отдельных районах Черниговщины, Сумщины и Киевщины.
Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь будет опускаться до небольших "минусов", а днем в четверг составит +3+7 градусов, на Юге до +9 градусов, а на северо-востоке и восточных областях будет холоднее всего, 0+3 градуса.
В Киеве 29 декабря осадки маловероятны. Ночью 0, -2 градуса, днем +1+3 градуса.
В дальнейшем в Украине будет теплеть и уже днем 1 января максимальная температура воздуха будет +5+12 градусов, в восточной части +3+8 градусов.
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