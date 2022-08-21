Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о жаре, дождях и грозах 22 августа
В Украине в течение 22 августа следует ожидать жару до +35 °C и небольшие дожди с грозами
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме.
В ближайшие дни температура воздуха в Украине составит +28...+33 °C, а на Востоке и на Юге кое-где будет достигать +32...+35 °C.
В течение 22 августа существенные дожди маловероятны. В Карпатах и ночью на 22 августа в центральных областях пройдут небольшие, с грозами.
В Киеве будет сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +28...+30°C.
На День Флага, 23 августа, пройдет дождь в Карпатах.
На День Независимости следует ожидать солнечной погоды и +28...+34 °C. Вечером 24 августа грозовые дожди пройдут на Закарпатье и в Карпатах.
В ближайшее время, по прогнозам синоптика, в Украине будет солнечная и жаркая погода.
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