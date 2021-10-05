Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о заморозках и порывистом ветре

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

В Украине завтра будет ветрено.

Прогностическая карта ветра говорит, что 6 октября сильные порывы ожидаются в западных областях, в Крыму и Приазовье.

Направление ветра - преимущественно с юго-востока.

Осадков в среду в Украине не предвидится.

Температура воздуха остается в нынешних пределах: ночью холодно, +2°C...+9°C, местами заморозки (исключение - Закарпатье и значительная часть Юга), днем потеплеет до +11°C...+15°C, на Западе до +13°C...+18°C.

В Киеве 6 октября предполагается сухая погода.

Будет порывистый и некомфортный юго-восточный ветер.

Ближайшей ночью в столице +4°C...+7°C, завтра днем ожидается +11°C...+13°C.

Синоптик отметила, что уже на следующей неделе сухую диктатуру северного антициклона прервут юго-западные влажные атмосферные фронты. Дожди польют Украину в дни празднования Покрова - в течение 12-15 октября.





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