Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о существенном похолодании и гололедице 21 декабря

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



Во вторник, 20 декабря, по всей территории Украины дневная температура воздуха снизится до -3...-9 °C, а в Сумской и Черниговской областях - до -9...-12 °C.



В течение недели мороз будет усиливаться, и ночью -9...-16 °C, иногда -18 °C, а днем -5...-12 °C.



Также Наталья Диденко предупреждает о гололедице, которая будет присутствовать на дорогах до марта.



В течение 21 декабря в Украине следует ожидать небольшого снега.



В Киеве синоптик обещает похолодание до -6...-10 °C.



Морозы и гололедица в стране продержатся до пятницы, а в конце недели ожидается потепление, оттепель, мокрый снег с дождем и сильный ветер.

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