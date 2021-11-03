Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о порывистом ветре и потеплении
К концу первой недели ноября погода изменится с теплой и ветреной до прохладной
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в Facebook.
По ее словам, сильнейшие порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на Севере Украины, в западной и многих центральных областях.
"Поэтому очень внимательно выбирайте место для парковки машины, избегайте разговоров с соседкой под красивым билбордом с очередным румяным страдальцем за судьбу народа, глянцевые дороги и укутывайтесь поплотнее", - написала Наталья Диденко.
Дождей завтра, 4 ноября, в большинстве областей практически не будет, за исключением крайней меры Украины.
Теплой удержится погода в пятницу, станет холоднее на Севере, Западе в течение субботы-воскресения, 6-7 ноября.
В Киеве завтра, в четверг, дождя не ожидается. Будет ветрено и тепло, до +12+14°C. В пятницу в столице потеплеет до +16°C. На выходных киевляне снова ощутят, как столбики термометров опустятся на несколько градусов вниз – будет колючий резкий прохладный воздух.
В понедельник, 8 ноября, снова потеплеет, а 9 и 10 ноября станет прохладнее.
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