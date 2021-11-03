Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о порывистом ветре и потеплении

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в Facebook.



По ее словам, сильнейшие порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на Севере Украины, в западной и многих центральных областях.



"Поэтому очень внимательно выбирайте место для парковки машины, избегайте разговоров с соседкой под красивым билбордом с очередным румяным страдальцем за судьбу народа, глянцевые дороги и укутывайтесь поплотнее", - написала Наталья Диденко.



Дождей завтра, 4 ноября, в большинстве областей практически не будет, за исключением крайней меры Украины.



Теплой удержится погода в пятницу, станет холоднее на Севере, Западе в течение субботы-воскресения, 6-7 ноября.



В Киеве завтра, в четверг, дождя не ожидается. Будет ветрено и тепло, до +12+14°C. В пятницу в столице потеплеет до +16°C. На выходных киевляне снова ощутят, как столбики термометров опустятся на несколько градусов вниз – будет колючий резкий прохладный воздух.



В понедельник, 8 ноября, снова потеплеет, а 9 и 10 ноября станет прохладнее.