Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в телеграме.

В ночь на 23 октября и утром дожди накроют западные области, а днем переместятся на Север, Центр и Юг Украины. Вечером 23 октября осадки придут и на восток страны. Во второй половине дня в западных, северных, части центральных областей и Одесской области существенных осадков не будет. С запада в восточном направлении в Украину будет надвигаться облачная погода.

Температура воздуха 23 октября будет колебаться в пределах +10...+14°C. В западной и южной частях Украины, по прогнозу Натальи Диденко, будет теплее всего - +14...+18 °C, а в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях +8...+12 °C.

В Киеве 23 октября следует ожидать влажную и дождливую погоду. Температура воздуха будет составлять +11...+12 °C, а 24 октября достигнет +14...+16 °C.

Также Наталья Диденко отметила, что в ближайшее время Украину не накроет сильный холод. В течение недели возможны периодические дожди.

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