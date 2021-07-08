Синоптик Наталья Диденко предупредила об усилении жары и антициклоне

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"Антициклон наконец дошел до Украины. В пятницу дождей у нас не будет. Однако жара усиливается ", - сообщила синоптик.

Так, 9 июля в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины поднимутся до +29 °C ... +33 °C.

Дальше будет еще выше.





По словам пани Диденко, в ближайшие дни и на следующей неделе также будет жарко, особенно в восточной части Украины, до +30 °C ... +35 °C.

В Киеве 9 июля ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30 °C.

Жара в столице будет продолжаться.





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