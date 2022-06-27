Синоптик Наталья Диденко предупредила об усилении жары
В Украине в ближайшие два-три дня усилится жара, температура воздуха кое-где будет достигать +35 градусов
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
"Кто не любит и плохо переносит жару – тому ближайшие два-три дня лучше где-то затаиться за зашторенными окнами, регулярно делать влажную уборку, лежать морской звездой на полу в ванной комнате (если можно поместиться), выбираться на улицу или рано утром, или после 18-19 часов", - написала Наталья Диденко.
По ее словам, уже 28 июня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +28...+33, местами до +35 градусов.
"Дожди, которые хоть немного освежали жару ночью и днем во вторник - вряд ли, будет светить летнее солнце.
Однако! Завтра вечером все же кратковременные дожди с грозами возможны в северных, восточных и центральных областях и локально в Карпатах. В западных областях и в южной части будет сухо на протяжении всех суток вторника. В Киеве сильная жара поселится в ближайшие дни, до среды включительно. Ожидается +30...+34 градуса!", - предупредила Наталья Диденко.
Она добавила, что ослабление жары придет только 30 июня, когда температура воздуха снизится до +28...+29 градусов.
"Завтра в столице - преимущественно сухо, вечером есть вероятность кратковременного дождя и грозы. Поэтому еще раз напоминаю - если есть возможность, в ближайшие дни надо избегать длительного пребывания на солнце, прятаться всеми разумными способами от сверхвысокой температуры воздуха.
Станет легче дышать с четверга", - пообещала Наталья Диденко.
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