Синоптик Наталья Диденко предупредила об атмосферном фронте: принесет дожди и сильный ветер
В Украине 22 июля ожидаются грозовые дожди, сильный ветер и понижение температуры воздуха
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Ливни с грозами в четверг пройдут на Востоке Украины, юго-востоке и в западных областях.
Ближайшей ночью атмосферный фронт также окутает дождями и грозами южную часть Украины и забросит неустойчивую погоду в Центр.
Но днем Одесская, Николаевская, большинство центральных областей от дождевых туч освободятся.
В северных областях дождей завтра не ожидается.
И наконец жара отстанет даже от Востока и Юга.
Температура воздуха 22 июля в Украине - в пределах +23°C...+28°C.
Свежести воздуху добавит завтра сильный ветер северных направлений.
В Киеве в четверг будет сухая солнечная ветреная погода.
Температура воздуха предполагается +22°C...+24°C.
Госпожа Диденко отметила, что на ближайшую перспективу - в Украине дождей будет мало, разве что вокруг Карпат, сильная жара маловероятна, + 23°C...+28°C, в воскресенье на юге и юго-востоке подскочит до +30°C.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное