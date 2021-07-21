Синоптик Наталья Диденко предупредила об атмосферном фронте: принесет дожди и сильный ветер

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Ливни с грозами в четверг пройдут на Востоке Украины, юго-востоке и в западных областях.

Ближайшей ночью атмосферный фронт также окутает дождями и грозами южную часть Украины и забросит неустойчивую погоду в Центр.

Но днем Одесская, Николаевская, большинство центральных областей от дождевых туч освободятся.

В северных областях дождей завтра не ожидается.





И наконец жара отстанет даже от Востока и Юга.

Температура воздуха 22 июля в Украине - в пределах +23°C...+28°C.

Свежести воздуху добавит завтра сильный ветер северных направлений.

В Киеве в четверг будет сухая солнечная ветреная погода.

Температура воздуха предполагается +22°C...+24°C.

Госпожа Диденко отметила, что на ближайшую перспективу - в Украине дождей будет мало, разве что вокруг Карпат, сильная жара маловероятна, + 23°C...+28°C, в воскресенье на юге и юго-востоке подскочит до +30°C.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb