Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме.

На Востоке Украины температура воздуха достигнет +34...+37 °C. На Юге и в центральных областях синоптик обещает +29...+34°C, а в Винницкой области - +28 °C. На Севере страны следует ожидать +26...+30 °C, а на Сумщине - до +32 °C. В западной части Украины температура воздуха будет +24...+28 °C.

В ночь на 14 августа и утром дожди с грозами накроют всю страну, кроме восточной части и северо-востока. Днем они будут идти в Карпатах и окрестных районах, местами - на юге, в Херсонской области будут ливни. Вечером 14 августа осадки охватят почти все западные области, а также Житомирскую и Киевскую. На остальной территории страны будет сухая погода.

Наталья Диденко заметила, что через несколько минут сложившееся кучевое облако может вызвать на относительно небольшом участке сильный ливень, грозу, град и шквал.

В Киеве дожди вероятны в ночь на 14 августа и вечером. Днем сильных осадков не будет. Температура воздуха будет достигать +30 °C.

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