Синоптик Наталья Диденко предупредила о циклоне с осадками и похолоданием
В воскресенье, 11 декабря, циклон принесет в Украину осадки и теплую погоду, но на следующей неделе на смену ему придет новое похолодание
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в facebook .
"Воскресенье в Украине будет с дождями, мокрым снегом, периодически даже с сильными осадками - циклон! Погода сложная, будет влиять и на дорожные ситуации, и на головы, и на настроение. Чтоб не вешали носа, порадую вісокой весенне температурой) Ожидается завтра +7...+12, на Юге до +15 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко.
В то же время она добавила, что 11 декабря в западных областях будет идти мокрый снег, что станет возможным из-за похолодания, которое ожидается на Западе до +2...-2 градусов. В восточных областях в воскресенье осадков не ожидается. В Киеве 11 декабря ожидается один из самых теплых дней - до +10 градусов. Но будет идти дождь.
"Со вторника-среды ожидается похолодание!" – предупредила Наталья Диденко.
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