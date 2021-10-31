Синоптик Наталья Диденко предупредила о температурных "качелях" в начале ноября
В первые дни ноября в Украине теплая и сухая погода будет сменяться прохладной и дождливой
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в Украине сейчас почти всюду царит солнечная погода.
"Антициклон даже туман прогнал. Завтра, 1 ноября, если туманы не наберутся новой силы и не закроют нам новое зимнее время серой пеленой, антициклон еще, ого-го, покажет свою старческую силу - в понедельник в большинстве областей Украины осадки маловероятны. Разве что в Одесской области влажная облачность с юга забросит немного дождей", - написала Наталья Диденко.
Она добавила, что ветер будет юго-восточным, в западных областях порывистым. Температура воздуха пока остается комфортной, в первый день ноября ожидается +10+15 градусов.
2 ноября похолодает в северных областях, а во многих областях Украины появятся дожди.
В Киеве понедельник обещает быть сухим и теплым до +12 градусов. Во вторник в столице столбики термометров прыгнут вниз - до +7, +8 градусов, возможен дождь. Но в среду снова потеплеет.
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