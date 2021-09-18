Синоптик Наталья Диденко предупредила о существенном похолодании
В Украине с воскресенья, 19 сентября, начнется постепенное похолодание
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в воскресенье в западных областях Украины, максимальная температура воздуха составит всего +7...+12 градусов! В южной части завтра ожидается +20...+25 градусов.
На востоке Украины 19-го сентября +18...+22 градуса. В центральных областях +16...+19 градусов, только в Винницкой области холоднее, +14...+15 градусов. На севере Украины: на Житомирщине - 13, на Киевщине, Черниговщине +15...+16, на Сумщине до +17 градусов.
19-го сентября в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди. Ветер в Украине будет преимущественно юго-западный, лишь в западных областях северо-западный.
"В Киеве в воскресенье - временами дождь, порывистый ветер. В течение дня температура воздуха еще "человеческая", около +15 градусов. А вот с понедельника градуса начнут сползать вниз, до +7...+12 градусов. Будет очень холодно по ощущениям", - написала Наталья Диденко.
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