Синоптик Наталья Диденко предупредила о существенном похолодании

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, в воскресенье в западных областях Украины, максимальная температура воздуха составит всего +7...+12 градусов! В южной части завтра ожидается +20...+25 градусов.

На востоке Украины 19-го сентября +18...+22 градуса. В центральных областях +16...+19 градусов, только в Винницкой области холоднее, +14...+15 градусов. На севере Украины: на Житомирщине - 13, на Киевщине, Черниговщине +15...+16, на Сумщине до +17 градусов.

19-го сентября в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди. Ветер в Украине будет преимущественно юго-западный, лишь в западных областях северо-западный.

"В Киеве в воскресенье - временами дождь, порывистый ветер. В течение дня температура воздуха еще "человеческая", около +15 градусов. А вот с понедельника градуса начнут сползать вниз, до +7...+12 градусов. Будет очень холодно по ощущениям", - написала Наталья Диденко.

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