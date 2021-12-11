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Синоптик Наталья Диденко предупредила о снеге, дожде и туманах на Андрея

11 декабря, 2021 суббота
18:22
Общество

В воскресенье, 12 декабря, в Украине ожидаются туманы и осадки в виде дождя и снега

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в facebook.

По ее словам, умеренные и даже сильные ожидаются завтра осадки в западной части Украины.

"Особое предостережение туристам: от походов в горы стоит воздержаться!

Да и вообще прогулки по городам, городкам и селам Прикарпатья 12 декабря лучше заменить созерцанием домашнего интерьера - можно, например, вазочки поменять местами или найти в комоде вещи, которые вы хотели кому-то подарить на прошлого Николая, но передумали. Может, какому-нибудь Андрею понадобится - завтра же Андрея", - напомнила Наталья Диденко.

Она добавила, что осадки - мокрый снег, снег, дождь будут зависеть от температуры воздуха.

"На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается, разве что туманы, временами туман, противная серая облачность, такое всякое что попало вплоть до зимнего солнцестояния 21 декабря.

Когда можно будет как-то легче вздохнуть", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Температура воздуха завтра сравнительно комфортна, +6...+9 градусов, на Юге немного выше.

Холоднее предполагается на Западе Украины, от -3 до 3 градусов тепла.

И также северо-восток покажет более низкие градусы, 0...+3 градуса. Удержится порывистый ветер", - предупредила Наталья Диденко.

В Киеве завтра существенных осадков не ожидается. В воскресенье будет тепло, до +6...+7 градусов. А в понедельник похолодает.

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