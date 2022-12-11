Синоптик Наталья Диденко предупредила о сложных погодных условиях 12 декабря
В понедельник, 12 декабря, в Украине ожидаются сложные погодные условия - дожди, ливни, мокрый снег, гололедица, туман и сильный ветер
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .
"Циклоны, атмосферные фронты, дожди, даже ливни, мокрый снег, дикий гололед, сильный ветер и тут же - непроницаемый туман. Наш сегодняшний циклон Birgit завтра уже помчится на север, однако погода посуше не станет. Потому что новая компания атмосферных фронтов организует в Украине 12 декабря снова мокрый снег и дождь", - написала Наталья Диденко.
По ее словам, в понедельник в Украине будет влажная погода с периодическими осадками. на дорогах – гололедица.
Днем на западе, севере и Винницкой области осадки стихнут, лишь в Карпатах ожидается снег. 12 декабря похолодает в западных, северных областях и Винницкой области: -1-4 градуса. На востоке, в большинстве центральных областей и Сумской области, а также в южной части еще тепло, +3+9, местами до +9+12 градусов, в Крыму до +15 градусов.
В Киеве в понедельник температура воздуха снизится до нуля, дождь с туманом перейдут в мокрый снег, видимость будет оставаться низкой из-за тумана.
Осадки в Киеве более вероятны в ближайшую ночь и завтра утром, днем они должны прекратиться.
12 декабря ночь в столице будет теплой до +3 градусов, а днем похолодает до 0 -1 градуса.
Наталья Диденко добавила, что в дальнейшем в Украине похолодает.
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