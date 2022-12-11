Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .

"Циклоны, атмосферные фронты, дожди, даже ливни, мокрый снег, дикий гололед, сильный ветер и тут же - непроницаемый туман. Наш сегодняшний циклон Birgit завтра уже помчится на север, однако погода посуше не станет. Потому что новая компания атмосферных фронтов организует в Украине 12 декабря снова мокрый снег и дождь", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник в Украине будет влажная погода с периодическими осадками. на дорогах – гололедица.

Днем на западе, севере и Винницкой области осадки стихнут, лишь в Карпатах ожидается снег. 12 декабря похолодает в западных, северных областях и Винницкой области: -1-4 градуса. На востоке, в большинстве центральных областей и Сумской области, а также в южной части еще тепло, +3+9, местами до +9+12 градусов, в Крыму до +15 градусов.

В Киеве в понедельник температура воздуха снизится до нуля, дождь с туманом перейдут в мокрый снег, видимость будет оставаться низкой из-за тумана.

Осадки в Киеве более вероятны в ближайшую ночь и завтра утром, днем они должны прекратиться.

12 декабря ночь в столице будет теплой до +3 градусов, а днем похолодает до 0 -1 градуса.

Наталья Диденко добавила, что в дальнейшем в Украине похолодает.

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